What Design Can Do México 2023

What Design Can Do México (WDCD) te ofrece charlas, talleres y mesas de diálogo donde lxs diseñadores y activistas internacionales compartirán su visión, conocimiento y trabajo para descubrir la importancia del diseño para reconfigurar identidades y contribuir a una sociedad más consciente y proclive al cambio. WDCD es una plataforma que explora el poder del diseño y cómo puede transformar el mundo, impulsando la conciencia social, económica y político-ambiental. Este año aborda temas como la emergencia climática, equidad de género, descolonización del diseño y los vínculos entre el conocimiento ancestral y el patrimonio.

Entre los participantes de este año encontrarás a: Adebayo Oke-Lawal, Eddie Opara, Lonneke Gordijn, Afaina de Jong, Paola Antonelli y más.

What Design Can Do México GNP 2023 ocurrirá el próximo 6 de octubre, en el Teatro Julio Castillo, Paseo de la Reforma y, P.º Campo Marte S/N, Polanco Chapultepec, CDMX.

Consulta la info completa en:

Web: whatdesigncando.com

Instagram: @wdcdmxgnp @whatdesigncando

Twitter: @wdcdmxgnp

Facebook: @fb.whatdesigncando

YouTube: @c/WhatDesignCanDoVide