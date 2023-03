Stefan Sagmeister: “el diseño de un teléfono impacta más que una obra de Arte”

El trabajo del diseñador austriaco comenzó a darse a conocer en la industria musical a través de imágenes creadas para artistas como Lou Reed, David Byrne o los Rolling Stones, cuando el CD era el medio predominante para la distribución de la música. Después de más de dos décadas de trabajo creativo, su espíritu de rebeldía sazonado con buen humor lo ha llevado a crear proyectos que lo colocan como uno de los grandes referentes del diseño gráfico contemporáneo.

TXT:: Marco Patiño

La carrera de Stefan Sagmeister ha borrado las fronteras entre Diseño y Arte. La labor que abandera al movimiento del diseñador como autor ha encontrado un espacio ideal en su exposición Beautiful Numbers. Belleza en cifras, compuesta por pinturas del siglo XIX con incrustaciones, lienzos bordados, pósters e impresiones lenticulares. Platicamos con el reconocido diseñador en el patio del Museo Franz Mayer que albergará la exposición hasta comienzos de abril de 2023.

El tema de la felicidad es algo que ha estado presente en tu inquietud creativa…

Es importante diferenciar entre los tres tipos de felicidad según el tiempo: la felicidad a corto plazo, que es ese instante en que algo te sucede y experimentas un éxtasis de medio segundo; la felicidad que puede durar horas, como una tarde de domingo en el sofá con el perro y el periódico, algo puede estar más asociado con la satisfacción; finalmente está la felicidad a largo plazo, que es cuando descubres aquello en lo que eres bueno y le encuentras algún significado a la vida. Estos tipos de felicidad son distintos entre sí. Por eso que existe tanta confusión cuando se habla de ella, la felicidad, porque alguien puede referirse a tener un orgasmo mientras otro prensaría en el significado de la vida. Cosas realmente diferentes.

Algunos científicos creen que la felicidad es en gran medida genética, y que simplemente tienes suerte de haber nacido sintiéndote de esa manera. Yo creo que he tenido esa suerte. Quiero decir, no es que siempre sea feliz, para nada; creo que en general estoy más en el lado positivo de las cosas por nacimiento y eso es literalmente sólo suerte, no hice nada por ello. No significa que siempre sea feliz, aunque creo que en general tengo una perspectiva positiva ante la vida.

En tu trabajo se reconoce el uso de listas para ordenar las ideas. Tienes claro el uso del tiempo, con todo y los años sabáticos que sueles tomarte. Dentro de este orden programado, ¿mantienes la puerta abierta para el azar?

Depende de cómo se mire. En general, creo que puedo ser reactivo de esa manera. Es decir, que algo suceda y yo reaccione. Y soy capaz de incorporarlo a mi vida o a mi trabajo. Pero la mayoría de mis proyectos tienen un plan detrás y, por mi carácter, me siento más cómodo trabajando de esa manera. Creo que la razón por la que estuve tan a menudo muy incómodo y muy infeliz, irónicamente, en The Happy Film, fue porque ese proyecto lo dejamos sin resolver y porque lo filmamos sin un plan, y eso se alejó de mi naturaleza; al final se convirtió en una película muy diferente. No estoy seguro de si se volvió una película mejor o peor, pero sí de que se hizo algo radicalmente distinto.

En algunos momentos me he obligado a trabajar sin un plan, muchas veces con buenos resultados, pero con procesos incómodos. En uno de los primeros proyectos de la serie Things I’ve Learned So Far, eso de “tratar de lucir bien limita mi vida” fue creado sin un plan previo. Todavía estoy bastante satisfecho con los resultados de los anuncios. Es posible que haga eso con intención en el futuro. Invitaré nuevamente a esa incomodidad con el fin de crear resultados a los que no llegaría si lo planeara todo.

En un taller que ofreciste hace algunos años hablabas sobre cómo solías hacer proyectos imaginarios con límites de tiempo auto impuestos. ¿Todavía lo haces?

Sí, pero sólo para la generación de ideas. Si cuento con mucho tiempo para pensar en una idea, a menudo me distraigo con otras cosas. Pero si me doy un límite de tiempo más corto, como tener que generar una idea antes de que llegue a mi destino en un taxi, poseo más posibilidades de centrarme y generar algo. Sin embargo ya no hago proyectos rápidos, como portadas de discos todas las mañanas, tal como solía hacer en mi año sabático.

En cuanto a mi labor como diseñador gráfico, he estado en una posición privilegiada en los últimos cuatro años; ya no hago trabajos de publicidad ni promoción. Aún trabajo con clientes, pero sólo acepto proyectos si el brief es muy abierto. Descubrí que si trabajas en una campaña publicitaria para un producto, como un jugo de naranja, el cliente es muy cuidadoso con cómo se representa su producto; pero si trabajas en un mural para el mismo cliente, tienes más libertad creativa. También encuentro muy útil establecer fechas límite con los actores de un proyecto, de manera que tenga sentido.

En general, mi calidad de vida laboral ha mejorado notablemente desde que decidí no hacer más trabajos de publicidad ni promoción. Como diseñadores, es importante cuestionarnos qué podemos hacer para elevar nuestra labor de diseño y aumentar las posibilidades de tener pequeñas alegrías.

¿Sueles leer tus propios libros?

No. Pero durante la pandemia un viejo amigo escritor me dijo que le encantaría escribir mi biografía. Le comenté que dudaba si eso sería necesario, porque ya existe Made You Look, mi libro con estilo biográfico. En ese momento lo hojeé, lo revisé por unos minutos y recordé que hay mucho amor y cuidado en esa obra. Recuerdo que hace 22 años, cuando lo enviamos a imprenta después de muchas horas de trabajo y muchos diseños, no sabía si era bueno o no, pero sí que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Sólo he tenido la experiencia de reconocer mis límites un par de veces en mi vida.

Ahora que lo veo aquí en la mesa, diría que es un libro responsable de que el estudio fuera conocido. Lo diseñamos lo más cuidadosamente posible, lo cual podría ser la razón por la que aún se reimprime. Después de todo este tiempo se puede conseguir en las librerías. En el mundo del diseño, 22 años es como ser un perro viejo, y alguien añadiría que si es impreso es 5 veces más viejo. Entonces, en el mundo del diseño, un libro de 22 años podría ser en realidad como de cien años.

En tu trabajo, ¿cómo sucede el proceso donde los límites entre el diseño gráfico y el Arte se entrecruzan?

Mis años formativos sucedieron en la Escuela de Artes de Viena. Desde entonces, percibí que artistas austriacos como Oskar Kokoschka estaban muy orgullosos de involucrarse en todo. Realmente no importaba si creabas una mesa, diseñabas un cartel o pintabas un cuadro; todo formaba parte del mismo deseo. Entiendo que el mundo ve diferencias y que la forma en que el arte se vende y se mueve es muy diferente a la manera en que se distribuye el diseño.

Crecí como diseñador y siempre quise ser diseñador y estar cómodo en el mundo del diseño, pero al mismo tiempo vengo de una tradición donde la frontera entre ambos es muy abierta, también desde un nivel de calidad. En muchos sentidos, creo que el Diseño es más consecuente, más democrático y más diverso desde el punto de vista del público. Si miras quién disfruta de ciertas piezas antiguas, es muy probable que sea un público muy particular; pero si miras el iPhone como una pieza de diseño, su impacto e influencia son mayores y mucho más importantes de lo que cualquier pieza de arte de las últimas décadas podría soñar en ser. Como diseñador, me siento cómodo aquí.

Tu labor como diseñador queda claramente evidenciada en la exposición Beautiful Numbers.

Aunque las obras que la conforman tienen cierta aura que las aleja de lo común, también las veo como piezas de diseño porque tienen una funcionalidad concreta. Quiero que estas obras estén en el mundo, no quiero que se almacenen después de haber estado aquí. Deseo que vayan a otros museos y, con suerte, a la casa de alguien como recordatorio de que las cosas no son tan malas como Twitter acaba de decirnos.

Me siento mucho más cómodo siendo el autor de estas ideas. Enseño en un programa llamado El diseñador como autor en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y conozco las dificultades que existen. A menudo incluye una problemática particular, pero es un espacio en el que me siento muy cómodo. Creo que hay lugar para más personas, aunque nunca será tan rentable como diseñar para las marcas. No creo que haya grandes compañías internacionales de diseño que se muden a ese espacio, porque al final hay un objetivo financiero que es más fácil de lograr en el mundo de la marca internacional. Pero creo que hay espacio para eso.

El diseño de productos es un lenguaje, y ese lenguaje puede expresar cosas en particular de una manera mejor que otros lenguajes relacionados, como el Arte, la Literatura o el Cine. Se trata de un lenguaje muy particular que actualmente se utiliza en su mayoría para hablar de cosas comerciales, aunque existe mucho más espacio para que ese mismo lenguaje sea utilizado para hablar de cosas personales, cotidianas o incluso aburridas, pero no comerciales. Hoy, por ejemplo, que estoy aprendiendo español, sería extraño si sólo lo usara para hablar de cosas comerciales, ¿verdad? Sería muy raro, ¿quién haría eso? ¿Quién se tomaría el esfuerzo de aprender español para sólo hablar de cosas comerciales? Pero eso es exactamente lo que está sucediendo con el lenguaje del diseño. Tienes miles y miles de personas que van a la escuela de diseño durante años, a veces hacen una maestría, y luego por el resto de sus vidas sólo hablan de cosas comerciales, lo cual no estoy diciendo que sea necesariamente malo. Simplemente creo que hay espacio para que un grupo más grande de personas cambie esa dinámica.

¿Cuál es tu opinión acerca de la influencia de las nuevas tecnologías en el mundo del diseño?

La tecnología siempre ha sido una parte importante del Diseño, desde la época de los egipcios, quienes utilizaban herramientas para crear sus diseños. La llegada de la imprenta y la era digital revolucionaron el diseño, permitiendo la creación de trabajos que antes eran impensables. Creo que esta tendencia continuará en el futuro, con la inteligencia artificial y la realidad virtual y aumentada abriendo nuevas posibilidades para los diseñadores.

La realidad virtual es particularmente interesante, ya que todo necesita ser diseñado, desde los objetos más pequeños hasta los grandes espacios e ideas. A pesar de que la tecnología está transformando muchas profesiones, como la fotografía, creo que el Diseño seguirá siendo una disciplina importante por mucho tiempo debido a las amplias oportunidades que ofrece.

¿Extrañas alguna herramienta para crear que sea obsoleta hoy?

A veces echo de menos crear prototipos caseros como los que hacía cuando diseñaba portadas de discos o de libros, pero puedo encontrar mi camino de regreso allí con la tipografía hecha a mano que utilizo. Aunque esto no significa que todas las pinturas sean hechas a mano. Sí, me gusta lo puramente hecho a mano, pero creo que las cosas deben ser hijas de su tiempo. No tengo interés en convertirme en un cantero y crear una piedra como se hacía en la época gótica. Si necesito la forma de una piedra, la crearé digitalmente y la produciré con una máquina que produzca un resultado que probablemente sea mucho mejor que el de cualquier cantero en la historia. Creo que el trabajo debe ser relevante para nuestra época, porque si sólo estoy copiando algo históricamente, no es realmente interesante.

¿De qué manera viajar ayuda a tu proceso creativo?

Viajar a diferentes culturas y conocer personas con diferentes puntos de vista sobre el mundo y la vida es muy enriquecedor. Me permite salir de mi zona de confort y experimentar algo nuevo. Cuando estoy lejos del estudio, puedo soñar y explorar sin preocuparme por cómo hacerlo realidad. A veces es difícil encontrar la inspiración cuando estoy en el estudio y tengo muchas presiones y responsabilidades. Viajar me ayuda a ampliar mi perspectiva y ver las cosas desde diferentes ángulos. Creo que esto es especialmente importante para los diseñadores, ya que nos invita a no quedar atrapados en patrones y rutinas, a mantenernos creativos y frescos en nuestro trabajo.