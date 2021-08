Por donde le quieras ver, las películas de Wes Anderson son todo un deleite. Si bien las imágenes y trama hacen lo suyo, las canciones que las acompañan le terminan de dar ese toque mágico.

Desde Moonrise kingdom, The Budapest hotel, The royal Tenenbaums… todas las cintas de Wes Anderson vienen con un soundtrack impecable. Así que aprovechando que andamos vueltos locos por la llegada de su próxima cinta The french dispatch, hemos enlistado algunas de las canciones que musicalizaron icónicas escenas de su filmografía.

Chécalas a continuación:

1. “Fantastic Mr. Fox” – Jarvis Cocker (Fantastic Mr. Fox)

2. “She smiled sweetly” – The Rolling Stones (The royal Tenenbaums)

3. “Le temps de l’amour” – Françoise Hardy (Moonrise kingdom)

4. “Strangers” – The Kinks (The Darjeeling limited)

5. “Life on Mars” – David Bowie (The life aquatic with Steve Zissou)

6. “A quick one, while he’s away” – The Who (Rushmore)

7. “Wigwam” – Bob Dylan (The royal Tenenbaums)

8. “Search and destroy” – Iggy Pop (The life aquatic with Steve Zissou)

9. “Heroes and villains” – The Beach Boys (Fantastic Mr. Fox)

10. “These days” – Nico (The royal Tenenbaums)

