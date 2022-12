Wednesday, la nueva serie spin-off de Los locos Addams, acaba de romper un récord de audiencia.

A menos de que vivas en una cueva, seguro ya estás más que enterado de que Netflix y Tim Burton estrenaron un nuevo proyecto de la franquicia de Los locos Addams. Titulada Wednesday, esta serie se enfoca en la hija de la terrorífica familia, la cual ha sido interpretada por la joven actriz Jenna Ortega.

El éxito de Wednesday ha sido tanto que incluso ya se convirtió en la serie en inglés en Netflix con mayor cantidad de horas vistas en una semana. Según informó TV Line, el programa de televisión logró acumular 341,23 millones de horas vistas desde su debut el pasado 23 de noviembre, logrando desbancar la cuarta temporada de Stranger things que entre el 30 de mayo y 5 de junio de 2022 acumuló 335,01.

La semana pasada el segundo lugar con más horas vistas en Netflix se lo llevó 1899 (con casi 88 millones de horas vistas), seguido de la quinta temporada de The crown (42,4 millones de horas vistas), Dead to me 5 (33,3 millones de horas vistas) y Manifest 4 (21,6 millones de horas vistas).

Recuerda que la serie de Tim Burton ya se encuentra disponible en Netflix.