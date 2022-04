Hay canciones que se infiltran en nuestras vidas… que se van colando suavecito y una y otra vez terminamos repitiendo su letra. Para cómo andan las cosas, hace lógica soltar: “Al final tendrá sentido/ Repartirnos lo vivido y conservar las ganas”. Así de contundente resulta Viva Suecia en una canción de implacable título: “No hemos aprendido nada”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de un indie rock que tira de la épica y nutre al tema de cierto halo socio-político, tal como ocurrió en “La Voz del Presidente” -su anterior sencillo-. La banda española ha dado con una de las mejores letras de su carrera, dado que contiene estrofas de la talla de: “Y en el día de la raza/ Del espanto, de la estafa/ Solo hay sangre, solo sangre/ Tanta sangre”.

En “No hemos aprendido nada” musicalmente destaca la parte de teclado que se inserta en una pieza veloz que hace votos por revisar cómo es que nos venimos comportando: “Por la culpa compartida/ La real y la fingida/ La pared y la espada”.

Es así como Viva Suecia, la banda originaria de Murcia, se encamina hacia un nuevo disco -aún sin título- que será el sucesor de El Milagro (2019) y ya lleva dos sencillos muy poderosos en línea.

“No hemos aprendido nada” se adhiere con facilidad a la memoria con todo y ese sabor amargo de su letra: “Que no entiendan, que no hablen/ Que me encuentres cuestionable/ Que no sangre, que no sangre/ Hay abrazos que no valen”.

Lo dicho, no hemos aprendido nada.

