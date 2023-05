Uriel Villalobos y su épica ancestral

Probablemente el nombre de God is My Name, agrupación integrante del colectivo tapatío Nopal Beat, no les diga mucho. Perdutto y Ellenor, seguro, correrán la misma suerte. Sin embargo, estas bandas comparten haber tenido en sus filas a Uriel Villalobos, mejor conocido por su trabajo como compositor de bandas sonoras y diseñador de sonido, rubro en donde una de sus últimas participaciones ha sido Bardo, el más reciente filme de Alejandro González Iñarritu.

Ese bagaje ahora se refleja en Chicxulub, EP que, señala Static Discos, su sello discográfico; “un soundtrack invisible a momentos y espacios de la historia ancestral de México”, caracterizado por su tono épico y majestuoso por momentos, pero también por su carácter íntimo y emotivo advertible en el corte de apertura (“Acolmiztli”) en donde un piano entrega una melodía en cuyo fondo podemos escuchar algunos sonidos incidentales.

Es apenas la puerta de entrada a un universo mágico a revelarse en las siguientes composiciones. “Tloque Nahuaque” va de un tétrico misterio a un minimalismo que le imprime un toque de suspenso sobrecogedor al todo; “Ixtlilxochitl” comienza de manera abstracta para mutar poco a poco hacia un pasaje romántico en donde no faltan los tintes dramáticos.

El viaje culmina con “Tentli”, una composición monumental, rimbombante incluso, y en donde algo parecido a unas trompetas anuncia la llegada, el fin de un trayecto no exento de avatares, el arribo a una tierra prometida luego de una agotadora travesía. Chicxulub despliega imaginación, es una banda sonora múltiple, como múltiples son las cintas que, en cada escucha, se podrán rodar con ella.