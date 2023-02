Unknown Mortal Orchestra estrena el sencillo “Nadja”

En esta nueva canción encontramos a la banda construyendo un nostálgico ambiente a través de un repetitivo y moody beat, que por momentos se fusiona con una filosa guitarra. La melodía se complementa con la delicada voz de Ruban Nielsen, que más allá de simplemente cantar, envuelve al escucha en un honesto y poético testamento que llega a lo más profundo del corazón.

“Nadja” llegó acompañada de un video musical, el cual retoma la historia que se presentó en “Layla”, canción que Unknown Mortal Orchestra publicó hace un par de semanas. Ahora, el personaje de Mia Bueno aparece intentando rehacer su vida tras la pérdida de su compañera, encontrándose en el proceso con los recuerdos y la felicidad de una vida pasada.

El anhelo de abrazar una vez más a la persona que perdiste y la impotencia que viene con esto son tan sólo algunos de los sentimientos que se plasman en el video. Te recomendamos ver primero “Layla” y después continuar con “Nadja” para adentrarte de lleno en esta intensa experiencia que ha creado el grupo.

V es el título del siguiente material disco de Unknown Mortal Orchestra, el cual, de acuerdo con un comunicado, “evoca cielos azules, bares de copas junto a la playa, piscinas de hotel y la oscuridad que acecha bajo superficies perfectas e inmaculadas”. Su estreno está programado para el 17 de marzo de 2023.

“En Hawai, todo se desvió de mí y de mi música. De repente, pasé más tiempo pensando en qué necesitaban los demás y cuál era mi rol en mi familia. También me di cuenta que cosas que creía que eran ciertas de mí mismo son más grandes de lo que pensaba. Mi forma de hacer travesuras no es sólo mía, es todo mi lado polinesio. Pensé que me alejaba de la música para centrarme en la familia, pero las dos cosas acabaron conectando”, dijo Ruban sobre la creación del álbum, la cual arrancó tras un caos familiar.

Échale un vistazo al clip de “Nadja”: