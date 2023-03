Unknown Mortal Orchestra comparte un último adelanto de ‘V’

Estamos a unos cuantos días de que los de Unknown Mortal Orchestra regresen completamente con un disco doble, del cual en las últimas semanas hemos podido escuchar algunos avances. Por si esto fuera poco, la banda decidió compartir con sus fans una última pieza antes de completar el rompecabezas, así que ya puedes escuchar en plataformas digitales “Meshuggah“.

Al igual que con “Nadja” y “Layla”, esta nueva canción construye un nostálgico ambiente a base de un repetitivo beat, aunque en esta ocasión, las delicadas guitarras llevan la pista hacia un estilo más psicodélico, el cual termina por cimentarse gracias al tono agudo de Ruban Nielsen. El tema fue incluido en la sección New Music Daily de Apple Music.

V de Unknown Mortal Orchestra se lanzará el próximo 17 de marzo a través de Jagjaguwar. Concebido en Palm Springs, California, entre las autopistas secas y la exuberante costa de Hilo, Hawai, el álbum ha sido descrito como una colección de canciones que “evocan cielos azules, bares de copas junto a la playa, piscinas de hotel y la oscuridad que acecha bajo superficies perfectas e inmaculadas”.

Además del sencillo, previo al estreno de V, Unknown Mortal Orchestra también lanzó UMOTV, un livestream que está activo 24 horas al día, siete días a la semana, donde sus fans podrán encontrar su catálogo musical completo, música inédita, imágenes exclusivas, un chatbot catastrofista y otras sorpresas.

Tracklist:

1. The Garden

2. Guilty Pleasures

3. Meshuggah

4. The Widow

5. In The Rear View

6. That Life

7. Layla

8. Shin Ramyun

9. Weekend Run

10. The Beach

11. Nadja

12. Keaukaha

13. I Killed Captain Cook

14. Drag

Foto de portada: Cortesía.