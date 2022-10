Tras dos posposiciones derivadas de la pandemia, UDO finalmente cubrirá su cita pendiente con el público mexicano este viernes en el Circo Volador, el sábado en House of Shows de Chihuahua y el domingo en el Café Iguana de Monterrey. En la ciudad de México estarán acompañados por los canadienses Thunderor y los nacionales Voltax y Ancestry.

El pequeño titán se dio a conocer desde mediados de los años 70 (curiosamente 70 es también su edad actual) cuando cofundó Accept. En realidad, Udo Dirkschneider (su nombre real) creó aquella banda desde 1968, solo que originalmente se llamaba Band X y cambió el nombre en 1976. En esa primera etapa (han sido tres en total) grabó con ellos siete discos, entre ellos algunos clásicos del Heavy Metal alemán como Balls To The Wall y Metal Heart.

En esa primera ruptura comenzó su carrera solista. Grabó sus primeros cuatros discos con su nombre al frente, pero regresó a una segunda etapa con Accept. Luego de tres discos, volvió a salir y retomó su carrera solista y desde entonces ha lanzado otros quince álbumes. Es decir, jamás se ha detenido y de entre todos los LP’s que ha grabado, varios han logrado quedarse en el gusto de los amantes del Heavy.

Con esa trayectoria, a la que hay que sumarle una tercera vuelta de poco más de un año con Accept, UDO es una de las voces más reconocibles del metal. Si alguien escucha “Balls to the wall”, “Metal heart”, “Fast as a shark”, “Breaker” o “I’m a Rebel”, todas por cierto parte de sus presentaciones recientes en Brasil y Chile, o “24/7”, “Metal never dies”, “Man or machine” o “Animal House”, ya de su etapa solista, y está metido en el Metal (especialmente en el Heavy), es casi imposible pensar que no sepa de quien se trata.

Leyenda viviente, de carácter difícil, de voz inconfundible, de breve estatura pero enorme voz, UDO es uno de esos personajes que ha navegado por aguas tranquilas, a veces por aguas turbias, en medio de días soleados y días de tormenta, pero siempre ha salido avante, con discos que se venden bien y giras que ya antes lo han traído a México, aunque nunca antes como estelar. Debutó en nuestro país en 2006 en la tercera edición del Monterrey Metal Fest, regresó en 2007 como parte de la gira Mago de Oz Fest, se presentó como co estelar con Doro Pesch en el 2011 en el Circo Volador y formó parte del festival Heaven and Hell del 2014. Esta vez sin embargo es el cabeza de cartel. Sí, estará muy bien acompañado, pero es su noche.

Su disco más reciente de material original fue Game Over del 2021 pero este año lanzó una colección de covers (My Way, Atomic Fire Records) en la que recorre bandas y artistas tan diversos como Frank Sinatra, Billy Squier y Tina Turner hasta Rainbow, Uriah Heep, AC/DC y Scorpions, entre otros. Sin duda será una noche ¡altamente recomendable!