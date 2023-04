Tyler, The Creator estrena colaboración con A$AP Rocky

A inicios de esta semana, Tyler, The Creator reveló que tenía guardadas algunas canciones que grabó para su más reciente álbum CALL ME IF YOU GET LOST que no lograron llegar al resultado final, así que su plan era lanzarlas como una edición deluxe. Hoy finalmente esta colección de temas vio luz acompañada de un especial video musical.

“WHARF TALK” fue la pieza que el rapero acompañó con un colorido audiovisual, donde lo encuentra os teniendo una cita imaginaria en la que hace un picnic y sale a pasear en bicicleta. Hacia la recta final del clip, llega la sorpresa más grande, ya que se trata de una colaboración con su colega y amigo A$AP Rocky, quien también aparece en pantalla.

Además de “WHARF TALK”, Tyler, The Creator también realizó un video para “Sorry not sorry”, canción que lanzó previo al estreno de la edición alargada de CMIYGL. Ambos clips los puedes encontrar en la cuenta de YouTube del rapero, mientras que el álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales.