El amor de los británicos por el soul viene de lejos. En ese viaje la música electrónica de las Islas ha ido encontrando un aliado.

Angus & Eliot son Two Another. Desde Londres este dúo debutó con un EP en 2016

El track titulado Another Night es parte de su Ep del 2020 Two Sides. Su inspiración sonora va desde Marvin Gaye a los discos de Rae and Christian. Chill soul, dowtempo, electro r&b para disfrutar el jueves.

Banda que podría dar el salto al mainstream como demuestra el que fue single de adelanto del EP, Another Night.