Lionsgate da luz verde a una nueva serie de ‘Twilight’

De acuerdo con The Hollywood Reporter, se ha confirmado que Wyck Godfrey, quien produjo las películas, está a bordo del proyecto como productor ejecutivo junto con el ex copresidente de Lionsgate Motion Picture Group, Erik Feig, quien compró los derechos de los libros durante su mandato en Summit Entertainment.

Además, se espera que la misma Stephenie Meyer se una al equipo, aunque todavía no se tiene claro que rol jugaría. Fuera de esto, no se tienen más detalles con respecto a la nueva adaptación de Twilight, debido a que aun se encuentra en tempranas etapas de desarrollo. Eso si, no esperen que Kristen Stewart o Robert Pattinson vuelvan a sus papeles como Bella Swan y Edward Cullen.

La franquicia Twilight Saga recaudó $3.4 mil millones en todo el mundo con sus cinco entregas: Twilight de 2008, The Twilight Saga: New Moon de 2009, The Twilight Saga: Eclipse de 2010, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 de 2011 y The Twilight Saga: Breaking Dawn de 2012. Parte 2. La saga obtuvo tanto éxito, que gracias a ello Pattinson y Stewart logran despegar sus carreras.