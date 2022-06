David Cronenberg ha revelado que le gustaría reunir de nuevo a Kristen Stewart y Robert Pattinson en una película.

Hace algunos años Stewart y Pattinson fueron la pareja del momento gracias a su protagónico en la saga de Twilight. Desde entonces, no han vuelto a coincidir en una misma cinta, pero ambos han tenido la oportunidad de trabajar por separado con el maestro del body horror: Robert Pattinson en Cosmopolis y la actriz en su reciente filme Crimes of the future.

Precisamente para hablar de este último proyecto, David Cronenberg estuvo en entrevista con World Of Reel, en donde además de contar cómo fue que llegó a Stewart, compartió aseguró que le gustaría hacer un largometraje que vuelva a tener de protagonistas a estas dos estrellas del cine.

Vía Facebook Twilight

“De hecho fue Robert quien me contactó con Kristen. Se han desarrollado maravillosamente, por separado, como actores. Han hecho exitosamente películas de arte. Kristen y yo lo pasamos muy bien, y Rob y yo también”, explicó el reconocido cineasta.

“Definitivamente puedo pensar en una película o idea con ellos, sería genial tenerlos juntos a ambos.No quiero entrar en eso porque no sería mi próxima película, pero, pienso que podría ser problemático ya que los fans podrían esperar cierto tipo de relación y eso se interpondría en la creación de nuevos personajes para ellos. Tengo la extraña sensación de que podría ser difícil, pero es sólo una teoría”, concluyó David Cronenberg.

Foto de portada vía Facebook Twilight.

