Tony Visconti niega parecido entre Harry Styles y Bowie

El ex One Direction es una de las estrellas pop más grandes en la actualidad, lo que ha ocasionado que en varios ocasiones sea comparado con legendarios músicos de la talla de Mick Jagger y David Bowie, en el punto más alto de su carrera. Sin embargo, Tony Visconti habló respecto al tema, negando que exista algún parecido entre Stylesy el fallecido Ziggy Stardust.

Todo surgió tras la reciente victoria de Harry Styles en los Grammy Awards, donde se llevó el premio de Album Of The Year por su disco Harry’s house. De acuerdo con Consequence Of Sound, el productor compartió un post en Facebook en el que se reía de los premios otorgados por La Academia: “¿Cuál es la diferencia entre los Grammy y Las Vegas? ¡Nada!”

Después, Tony Visconti continuó compartiendo sus inconformidades en los comentarios de la publicación y ahí fue donde aventó la pedrada contra el intérprete de “As it was”. “¿Alguien me acaba de decir que Harry Styles es el nuevo Bowie? Por lo que vi esta noche, no es digno ni de lustrar sus zapatos”, escribió.

Al igual que Visconti, muchas otras personas han mostrado su desacuerdo con que Harry Styles haya ganado la categoría de AOTY. Incluso, durante la ceremonia mientras el británico daba su discurso de agradecimiento, uno de los presentes gritó que el premio debió llevárselo Beyoncé; algo muy parecido a lo que pasó con Taylor Swift y Kanye West en los VMAs 2009.