Este año Festival Hipnosis trae un cartel bastante prometedor y una de las bandas que más se destaca es Tonstartssbandht, dúo conformado por los hermanos Andy y Edwin White, que ha cautivado la escena gracias a su peculiar estilo.

Desde 2007, la agrupación se ha dedicado a explorar nuevos terrenos y viajar a través de sonidos psicodélicos, dream-pop y lo-fi, siempre bajo un formato DIY. Si bien los White ya tienen un lugar establecido en la industria, aún buscan la forma de desafiarse a través de la música y el aislamiento fue el pretexto ideal para aventarse una nueva misión: su álbum Petulia.

“Los primeros meses de la pandemia fueron difíciles, todo era despertar, ver las noticias y envolverte en la rutina. A nosotros este tiempo nos sirvió para trabajar todos los días y poner toda nuestra energía en un nuevo disco. Incluso, este es el material en el que más tiempo hemos pasado perfeccionándolo; además que estar de vuelta en nuestra ciudad natal, nos hizo tener un espacio seguro para poder lleva a cabo el proceso”, explica en entrevista Tonstartssbandht.

De alguna forma, la pandemia nos orilló a todos a experimentar con nuevas cosas y en el caso de los hermanos White, el cambio se vio reflejado en su proceso creativo. A diferencia de sus elepés anteriores, Petulia fue creado en un mismo lugar, lo que terminó de darle a la música un énfasis diferente con arreglos más trabajados y detallados. “Sin duda, volvería a trabajar de esta forma. Aunque me gustaría repetirlo sin que haya una pandemia de por medio”, agrega Edwin.

“Con este álbum también se marcó la primera vez que trabajamos con alguien ajeno a la banda. En realidad no tuvimos nervios porque los chicos con los que colaboramos son muy cercanos a nosotros, son grandes amigos y admiramos mucho su talento. Sin embargo, de todas formas el proceso de poner el resultado de nuestra música en alguien más fue aterrador y solíamos preguntarnos ‘¿qué pasará si apesta? O más bien, si a mí no me gusta?’. Pero fue todo lo contrario, nos encantó el sonido, es genial”, continúa el dúo.

Tonstartssbandht describe su nuevo material discográfico como el más reflexivo y profesional de su carrera y hablando de esto, dice: “Creo que también líricamente es el más fuerte. En esta ocasión nosotros escribimos las letras y además las cantamos. Es el primer álbum en el que cada una de las canciones hay un poco de ello”.

El dúo está más que emocionado por visitar tierras chilangas y compartir un divertido momento con sus fans mexicanos. Así que no te pierdas su show el próximo 6 de noviembre en los Quarry Studios que la psicodelia no faltará gracias a Tonstartssbandht.

Aún estás a tiempo de conseguir tus entradas para Festival Hipnosis dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.