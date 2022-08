Cada vez son más los artistas que deciden alejarse de las redes sociales por su propia salud y en ésta ocasión, Tom Holland es quien ha tomado ésta decisión.

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor de 26 años de edad se sinceró con sus fans respecto a lo abrumador que puede llegar a ser para él mantenerse activo en redes sociales. “Hola chicos. He intentado hacer este video desde hace una hora, y para alguien que ha pasado los últimos… no sé, 13-14 años, o la cantidad de tiempo que llevo actuando […] parecer que no puedo decir lo que quiero, sin muletillas cada 5 minutos”, dijo Tom Holland.

“He estado tomando un descanso de redes sociales por mi salud mental, porque siento que Instagram y Twitter son sobreestimulantes y abrumadores. Me atormentan y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Es muy perjudicial para mi salud mental, por lo que decidí eliminar las aplicaciones”, agregó el actor, reconocido por su papel como Spider-Man.

Vía Instagram

Además, en el video que ya acumula más de 18 millones de reproducciones, Tom Holland comparte una serie de organizaciones que se dedican a darle visibilidad a la salud mental. “Por favor, tómate el tiempo de ver mi vida y si te sientes animado a compartirlo con alguien a quien le pueda ayudar, lo apreciaré mucho”, escribió Holland en la descripción del post.

Al igual que Tom Holland, personajes del mundo del espectáculo como Lizzo, Millie Bobby Brown, Selena, Gómez, Hayley Williams de Paramore y Justin Bieber en algún momento han tomado la decisión de abandonar las redes sociales por su bienestar.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

