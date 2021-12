Tom Holland ha revelado que entre los proyectos que tiene en puerta está una nueva biopic sobre el legendario actor y bailarín Fred Astaire.

El joven actor, conocido por su papel como Peter Parker / Spider-Man, continúa escalando a la cima y ahora, va por un papel que bien puede ser clave en su carrera. Y es que tanto Holland, como la productora Amy Pascal, han confirmado que él se encargará de dar vida a la estrella de Hollywood, Fred Astaire, en una película biográfica que está en desarrollo.

Hablando con Associated Press, Tom Holland comentó: “Voy a interpretar a Fred Astaire. El guión llegó hace una semana. No lo he leído todavía; no me lo han dado. Ella me marcó por FaceTime antes. Yo estaba en el baño y tuvimos un FaceTime encantador, pero sí, interpretaré a Fred Astaire“.

Por ahora no se tienen más detalles al respecto, pero esta no sería la primera vez que Tom Holland tiene un papel con skills de baile. Recordemos que antes de llagar al Universo Cinematográfico de Marvel, el actor interpretó a Billy Elliott en un musical estrenado hace más de diez años.

Esperamos pronto tener nuevas actualizaciones sobre esta nueva biopic, pero en lo mientras, disfrutemos a Tom Holland en la tercera y última película de Spider-Man, No way home, la cual se estrenará el próximo 17 de diciembre en cines. Te dejamos por acá el tráiler oficial:

Foto de portada tomada del Instagram del artista.