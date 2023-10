Daniel Radcliffe desentierra la conmovedora historia de su doble que quedó paralítico al grabar ‘Harry Potter’

Daniel Radcliffe asume un nuevo rol en el mundo cinematográfico, ahora como productor ejecutivo en el documental David Holmes: The Boy Who Lived. Este conmovedor relato, gestado entre los estudios de Sky y HBO Documentary Films, revela los entresijos de la vida de David Holmes, un prodigioso gimnasta y doble de acción que cambió su destino en el mundo mágico de Harry Potter.

El documental, programado para su estreno el próximo mes, despliega una narrativa cautivadora que se desarrolla a lo largo de la última década de la vida de Holmes. Desde imágenes personales hasta tomas detrás de escena de sus acrobacias cinematográficas, la película ofrece una mirada íntima a la vida de este héroe anónimo. Sin caer en los típicos sensacionalismos, la historia se desenvuelve con la autenticidad de quien enfrenta la adversidad y halla el coraje para seguir adelante.

Holmes, el doble de Radcliffe en las películas finales de Harry Potter, sufrió un accidente en el set de Las Reliquias de la Muerte: Parte 1, que lo dejó paralizado del pecho hacia abajo. Este documental no solo destaca los desafíos físicos que enfrentó, sino que también arroja luz sobre la inesperada conexión que compartió con la estrella principal, Daniel Radcliffe.

La producción, fue liderada por Simon Chinn y Jonathan Chinn de Lightbox, junto con Ripple Productions, y nos presentarán un enfoque crítico hacia la vida de los profesionales detrás de las escenas. ¿Cómo es realmente la vida de los dobles de acción, y qué precio pagan por dar vida a las espectaculares secuencias que vemos en la pantalla?

Daniel Radcliffe comprometido con la causa

El título del documental, The Boy Who Lived, evoca metáforicamente el espíritu indomable de Holmes. La historia no solo se limita a un hombre y su accidente en el set, sino que se convierte en una reflexión más amplia sobre la vida, la adversidad y la fuerza del espíritu humano. Aquí, la magia no proviene de varitas mágicas, sino del coraje silencioso de aquellos que enfrentan desafíos insondables.

Daniel Radcliffe, más allá de su papel icónico como Harry Potter, muestra su compromiso con proyectos que van más allá del mundo ficticio. La crítica se entrelaza con la narrativa al explorar temas universales y profundizar en la humanidad detrás de los efectos especiales.