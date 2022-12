Tim Commerford, bajista de Rage Against The Machine, ha revelado que se encuentra luchando contra el cáncer de próstata.

A través de una charla con Spin, Commerford habló de su actual estado de salud, asegurando que todo comenzó antes de que comenzara el tour de Rage Against The Machine. “Justo antes de irme de gira con Rage, me extirparon la próstata y tengo cáncer de próstata. Fui a obtener un seguro de vida, pero mis números de PSA aumentaron. No pude conseguirlo. No me asegurarían”, explicó.

“Al principio, el número era muy bajo, como un punto y algo. Lo observé en el transcurso de un año y medio, y siguió elevándose más. Finalmente, me hicieron una biopsia y descubrieron que tenía cáncer, así que me sacaron la próstata. Había estado pensando ‘ok, lo están viendo y dejan que llegue a este punto, tal vez no sea tan importante’. Me culpo a mi mismo. Debería haber dicho: ‘Mis números están elevados y ¿qué significa eso realmente?’ Debí tomarlo más en serio”, continuó Tim Commerford.

El hombre de 54 años de edad agregó: “Ahora estoy en la situación en la que tengo que contenerme durante seis meses. No es bueno y no me hace feliz. Sólo estoy tratando de agarrar las riendas. Va a ser un largo viaje, espero. Mi papá murió a los 70 años de cáncer y mi mamá murió de cáncer a los 40 años. Divide la diferencia en 65 y tengo 10 años. Estoy tratando de llegar a la marca de las 100 canciones; ahora tengo algunas metas”.

Profundizando en sus metas, Tim Commerford dijo que quiere sacar nueva música con su banda 7D7D y RATM. Además, habló sobre lo difícil que fue hacer pública su enfermedad: “El cáncer de próstata es muy, muy, muy difícil porque está conectado con tu sexualidad. Es difícil desconectarse de eso y cuando te ves forzado a esa situación, es un viaje psicológico brutal”.

“He intentado encontrar grupos de apoyo, y es difícil hallar gente y hablar de ello. La parte del sufrimiento físico después de la cirugía… nunca había sentido un dolor así. Tengo placas de metal en la cabeza y partes de cadáveres en el cuerpo. Me he lastimado mucho por los deportes y el ciclismo de montaña y este tipo de cosas, y siempre he sentido que tenía una tolerancia muy alta al dolor, pero esa mierda me puso de rodillas. El dolor desapareció, pero todavía no he podido recuperarme, a pesar de que estoy haciendo ejercicio y haciendo una mierda, pero psicológicamente, el daño es severo. Es muy difícil para mí no desmoronarme y emocionarme”, señaló.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.