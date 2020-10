Las listening parties que Tim Burgess ha realizado en Twitter han sido la sensación de esta pandemia. Y ahora ya todos y cada uno de los artistas que formaron parte de esta serie han sido puestos en una playlist.

Después de siete meses organizando estos eventos en línea, el músico anunció que ha creado una muy extensa playlist en Spotify llamada Tim’s Twitter Listening Party. En ella encontrarás una canción por cada banda/cantante que participó en la serie.

Son más de 140 tracks los que conforman la playlist, incluyendo a grandes artistas como The Vaccines, IDLES, Pulp, Frank Ferdinand, The Cure, The Libertines, Hinds, The Cribs, Wolf Alice, Blur, Oasis, Foals, entre otros. Así que como te darás cuenta, es una playlist memorable y que sí o sí necesitas guardar en tu biblioteca.

Chécala a continuación:

Las listening parties de Tim Burgess surgieron a medida de que los conciertos tuvieron que comenzar a cancelarse por la pandemia de COVID-19. Éstas se han realizado a través de Twitter, contando con especiales músicos invitados quienes a lo largo del evento comparten recuerdos de cada una de las canciones de su disco.

“Es algo inclusivo y divertido que debemos tener. Es a las 10:00 p.m. por una razón, como una distracción de las noticias de las 10 en punto, cualquiera puede ver las noticias en cualquier otro momento del día, por lo que no es una protesta”, dijo Tim Burgess al lanzar el proyecto.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.