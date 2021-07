TikTok se ha convertido en una aplicación con el poder de revivir y colocar en tendencia mundial canciones, películas y series; pues al parecer la nostalgia es un elemento clave en dicha plataforma y a raíz de eso, algunos programas y caricaturas de nuestra infancia están haciendo mucho ruido otra vez.

Si naciste en 1995 estos shows fueron tu pan de cada día mientras ibas creciendo, sin embargo, esto no significa que si naciste antes o después no te haya tocado verlas y disfrutarlas; pero de una vez avisamos para que no te salga humo por las orejas si tu serie favorita no sale en este conteo.

Desde clásicos imperdibles de CBBC hasta los dramas adolescentes más referenciados hasta la fecha, los programas infantiles de la vieja escuela se han apoderado del universo de TikTok y estos son algunos de los más famosos:

The story of Tracy Beaker (2002-2005)

Este clásico que se veía a la hora de la comida sobre una niña traviesa que crece en el sistema de cuidado infantil del Reino Unido fue un programa básico que ver después de la escuela a principios de los años noventa.

Horrible histories (2009-2014)

Algo sonso en su humor pero con un nivel de producción e investigación en cada episodio para envidiarse, Horrible histories fue tan entretenido como educativo, y en TikTok está viviendo una segunda vida.

Big time rush (2009-2013)

En la pantalla chica, la boyband de la comedia popular se abrió camino hacia el éxito. Fuera de eso, el cuarteto conformado por Kendall, Logan, Carlos y James fue aún más lejos, sacando uno de los temas de pop adolescente más importantes de la última década: “Boyfriend”.

iCarly (2007-2012; 2021-)

Además de predecir el modelo actual de los creadores de contenido en plataformas como Youtube, iCarly también proporcionó a toda una generación el plan para ganar dinero con internet. Carly, Sam y Freddy eran rockstars en su mundo y con el revival publicado hace poco, TikTok no deja de recordarnos sus épocas doradas.

Arthur (1981-present)

Después de 30 años emitiéndose, la caricatura más antigua de Estados Unidos no necesita un reboot. Esta es la serie más vieja en este conteo, pero gracias a los memes, se ha vuelto un tema recurrente en TikTok.

¿Cuál te gusta más?, ¿ya le vas a dar un chance a TikTok o sigues pensando qué no es relevante? Checa la nota que tenemos sobre canciones que sí o sí has escuchado en la app pero que no recordabas sus nombres, la encuentras aquí abajo.

Crédito foto de portada: Nickelodeon / Public broadcasting service / BBC