Titulado “No more lies”, este tema mezcla el clásico bajo de Thundercat con la hipnótica instrumentación de Kevin Parker, mientras que en los lyrics los encontramos hablando sobre el final de una relación y la necesidad de estar un tiempo solo tras la ruptura. Este es el primer lanzamiento musical que hace Thundercat desde It is what it is de 2020.

“Quería trabajar con Kevin desde el primer álbum de Tame Impala. Sabía que trabajar juntos sería especial. He estado entusiasmado con esta canción durante mucho tiempo y espero crear más con Kevin en el futuro”, dijo Thundercat en un comunicado.

El estreno de “No more lies” se da luego de que en febrero, Thundercat y Tame Impala aparecieron en el álbum de Gorillaz, Cracker island, en diferentes canciones. Además, el bajista tuvo una especial aparición durante el set de Damon Albarn y compañía en el primer fin de semana de Coachella 2023.

La colaboración con Tame Impala ya se encuentra disponible en plataformas digitales.