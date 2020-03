El músico californiano, Thundercat estrenó un nuevo sencillo de su próximo disco It Is What It Is. Esta canción titulada Fair Chance es un tributo al fallecido rapero Mac Miller, en la que también colaboran Ty Dolla $ign y Lil B.

Stephen Lee, o mejor conocido como Thundercat, sería el encargado de abrir los shows del tour que tenía programado dar Mac como parte de la promoción de su disco Swimming. Y tras la repentina y triste muerte del rapero en septiembre de 2018, el también productor ha decidido honrar su memoria con este tema.

A través de un comunicado de prensa, Thundercat comentó:

Esta canción es sobre Mac… Cuando él murió, dejó paralizada la tierra para la comunidad artística. Ty es un chico fuerte, que cuando escuchó la canción, supo exactamente como debería de ser. Yo estaba ahí cuando la grabó. Hablamos sobre cómo era, él hizo lo que creía correcto y amo lo que hizo.

Esta no es la primera vez que el cantautor muestra su cariño y admiración por Mac Miller. Hace apenas unos días se presentó en el programa de televisión de Jimmy Kimmel, en donde también le rindió tributo de una forma muy especial.

Previamente ya habíamos podido escuchar Black Qualls y Dragonball Durag, los primeros sencillos de It Is What It Is. Álbum que podremos escuchar completo el próximo 3 de abril.

Este nuevo material discográfico contará también con la participación de artistas como Childish Gambino, Kamasi Washington, Steve Lacy, BADBADNOTGOOD, entre otros. Además de que según explicó Thundercat, en este disco habla de temas como el amor, la pérdida, la vida y los altos y bajos que vienen con todo esto.

Ya puedes pre-ordenar It Is What It Is dando click aquí.