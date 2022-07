Taika Waititi ha revelado que las cabras de Thor: Love and thunder están inspiradas en Taylor Swift.

Quienes ya vieron la nueva película de Thor, seguro estarán más que familiarizados con Toothgnasher y Thoorhgrinder, dos cabras que se dedican a soltar estruendosos ruidos todo el tiempo. Pese a que parecieran ser un poco fastidiosos, esto de alguna forma se encarga de ponerle a la cinta un ambiente fresco de comedia, algo así como lo que las risas pre-grabadas hicieron en el trabajo de Woody Allen o las sitcoms de los 90’s.

Pero, ¿qué tiene que ver aquí Taylor Swift? Bien, pues en una reciente entrevista con Insider, Taika Waititi reveló que la idea de que las ruidosas cabras surgió de una famosa teoría (meme) que señala que para una de sus canciones la cantante norteamericana utilizó ruidos de cabras gritando. “Nunca tuvimos la intención de que estuviesen gritando. Las cabras siempre iban a estar ahí porque están en los cómics, pero no sabíamos cómo sonarían”, explicó.

“Luego, alguien en posproducción encontró este meme de una canción de Taylor Swift que tiene cabras gritando. Ni siquiera sabía que existía. Así que escuché a las cabras gritando y sentí que era increíble. Mucha gente piensa que soy yo quien grita. [Pero] no soy yo”, agregó Taika Waititi.

Y concluyó: “Creo que uno de los proveedores que estaba haciendo las cabras generadas por computadora simplemente agregó la canción de Taylor Swift ‘I knew you were trouble’, pero la que hicieron los fans con los sonidos de cabra, y pensamos que era muy divertida. Así que era sólo una toma de cómo iban evolucionando las criaturas generadas por ordenador. No estaba destinada a la película ni nada; sólo era una actualización. Y los gritos eran increíbles”.

Recuerda que Thor: Love and thunder ya se encuentra disponible en las salas de cine.

Foto de portada: Marvel.