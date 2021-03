Con una marcada tendencia hacia el black death, The Zephyr prepara su cuarto álbum, Aura obscura, en el cual ofrece “una evolución sonora en busca de la oscuridad melódica, con riffs pesados e incisivos que cimentan aún más las raíces en sonidos de antaño. Esperen pasajes acústicos, secciones abismales e intensas dosis de atmósferas sucias”, cuenta la propia banda.

TXT:: Luis Jasso

En su momento The Zephyr sufrió problemas internos, aunque nunca desapareció del todo. El grupo llevó el metal extremo mexicano a El Salvador y Guatemala; pero se quedó con ganas de mojar los pies en Europa, continente en el cual se le tenía en muy alta estima.

Actualmente conformada por los fundadores César Caro en guitarra y voz y Michel Estévez en guitarra, acompañados de Antonio Islas (Lust, Pactum, The Dark Beyond) en la batería y Víctor Varas (Arge, ex Agnus Dei, ex Cryptic Realms) en el bajo, la banda promete un regreso a sus raíces que deberá sacudir en la entraña a una escena mexicana que siempre ha tenido calidad, pero a la cual le ha faltado rescatar de mejor manera a sus grandes leyendas.

Bandas como The Zephyr hicieron mucho con poco, pero al mismo tiempo contribuyeron a que se diluyera su impacto con carreras un tanto inestables. Por su parte, la escena tiene memoria corta y selectiva, y aunque cada vez sucede menos, aún se maneja con desdén a la hora de respetar a quienes pavimentaron los caminos de terracería del metal extremo nacional. El regreso discográfico de The Zephyr es una excelente noticia. Si el pasado es indicativo de algo, es rentable tener grandes expectativas.