Como ya muchos sabrán, Romy Madley Croft emprendió una nueva etapa solista pero con ella también surgió la pregunta “¿y The xx? Pues bueno, no teman porque esto no significa el fin de la banda.

Recientemente la cantante estuvo en entrevista con Matt Wilkinson en Apple Music para promocionar su nuevo sencillo “Lifetime” y durante su plática, Romy reveló que éste track es más como un lanzamiento espontáneo a diferencia de lo que hace con la banda. Esto debido a que estrenó el tema antes de haber terminado su álbum en solitario.

Y tras esto, cuando Wilkinson le pregunta sobre el futuro de The xx, Romy aclara que ella, Oliver Sim y Jamie xx se volverán a reunir como banda en un futuro, cuando finalicen sus respectivos proyectos solistas. Y explicó:

He recibido mensajes de personas diciendo ‘¿qué pasó con The xx?’ Y sólo quería ser clara con eso y decir que nos amamos y que estamos haciendo más música juntos, seguro. Pero es bueno alentarnos entre nosotros a hacer algo diferente, y como lo dije, sólo aprender y traer algo nuevo de vuelta. Y también me gusta poder ver a Oliver y a Jamie hacer algo desde lejos e inspirarme de eso. Sólo hemos trabajado tan estrechamente juntos, es bastante agradable verlos desde la distancia y ver cómo trabajan solos y creo que es algo bueno. Pero no te preocupes, seguro habrá más música xx.

Después Romy continuó diciendo que espera poder brindar nuevas habilidades adquiridas durante su tiempo solista para cuando la banda se reúna de nuevo:

Creo que para mí la idea y el atractivo de hacer un proyecto en solitario es aprender un montón de nuevas habilidades para traer de vuelta a The xx y tener un rol diferente, o simplemente mezclarlo. Creo que es realmente importante seguir aprendiendo y mantener la curiosidad o para mí de cualquier forma, y así fue como terminé emprendiendo un viaje para escribir canciones pop y estar en algunas situaciones que, sinceramente, me parecieron tan incómodas. Pero había algo dentro de mí que decía: ‘Realmente quiero hacer esto’.

Así que no temas que aún hay más The xx para rato pero por el momento, disfruta de la música solista de Romy que está increíble.

