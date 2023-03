El pasado sábado 4 de marzo, el conductor de televisión y youtuber mexicano conocido como Adrián Marcelo se vio envuelto en una polémica con el luchador Chessman durante la celebración del festival The World Is A Vampire que se llevó acabo en el Foro Sol de la Ciudad de México, dicho acontecimiento generó una pregunta que circula en las redes sociales, la cual es, ¿esto es actuado o es real?.

Algunos de los festivales en México como él Vive Latino han incorporado la lucha libre dentro de sus eventos y dado que este deporte es ícono cultural mexicano, el festival The World Is A Vampires no se quedó atrás, agregando a su cartelera distintas peleas de la organización de lucha libre Triple A, lamentablemente ocurrió una pelea fuera del ring que generó controversia durante el festival.

Foto tomada del Facebook del festival The World is a Vampire

Adrián Marcelo es conocido en redes sociales por estar en el ojo del huracán, constantemente envuelto en polémicas por sus comentarios o formas de actuar, recientemente estuvo involucrado en una pelea el pasado 4 marzo durante su visita al festival The World Is A Vampire donde fue agredido por el luchador Chessman mientras le realizaba una entrevista.

El comediante narró a través de su canal de Twich que se encontraba fuera de la carpa de la organización Triple A realizando una entrevista al luchador Chessman para su canal de Youtube, sin embargo el luchador mal interpretó una pregunta que le realizó Adrián Marcelo, y fue así que Chessman decidió agredir al conductor con un fuerte golpe en su hombro, posterior a esto Adrián tomo una cerveza de un asistente del festival para lanzársela con fuerza a Cheesmam con quien comenzaría una pequeña riña.

"Chessmam" y "Adrián Marcelo":

Por este video donde el luchador de la AAA golpea al conductor Adrián Marcelo.pic.twitter.com/8m3I01swit — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 5, 2023

Algunos testigos capturaron el acontecimiento y aseguran que esto es un montaje por parte de los involucrados, debido a que la organización Triple A esta pronto a celebrar un evento en el estado de Nuevo León, sitio del cual es originario Adrián Marcelo, sin embargo, la suspensión de Chessman de la organización de lucha libre y las declaraciones del comediante donde asegura que tomará medidas legales, dejan la incognita sobre la mesa y solo el tiempo nos dejará esclarecer si lo acontecido fue un evento autentico o una estrategia de marketing bien planeada.

Dicen que viene la triplemania de AAA en Mty, y cobró mucho sentido. Cuando a que lo suben a pelear 😬😅 — Liliana Estrada (@liliestrada_mx) March 5, 2023