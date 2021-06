El legendario guitarrista y cantante de The Who, Pete Townshend, reveló que en algún punto de su vida sí llegó a ser pansexual.

A través de la columna Wired del periódico The Daily Star, el también compositor declaró que hubo un momento de su vida en el que sí se habría involucrado con cualquier persona, independientemente de su sexo biológico, género o identidad de género.

“Con ‘I’m a boy’ [sencillo de 1966] es la idea de masculinidad y la forma en que se ve a los hombres en un momento en el que a menudo olvido el ser homosexual, ser pansexual, como creo que probablemente yo lo era, pero ya no más”, escribió Pete Townshend.

Y agregó: “Pero creo que estaba listo para irme a la cama con cualquiera que quisiera tenerme. Creo que olvido que la homosexualidad todavía era ilegal, por lo que estas aventuras tenían que expresarse en viñetas de humor e ironía.”

Estos comentarios llegan luego de que a inicios de año, Pete Townshend mostrara sus deseos por regresar al estudio con The Who una vez que la pandemia finalice. De acuerdo con Uncut, el músico ha estado componiendo música y quiere grabar un nuevo disco.

Recordemos que el último material discográfico que tuvimos de parte de The Who fue en 2019 con WHO, siendo éste el primero que publicaban en 13 años.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.