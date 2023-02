The Weeknd y Jenna Ortega protagonizarán una nueva película

Además de conquistar la pantalla chica con The idol, el cantante canadiense -cuyo nombre real es Abel Tesfaye– también tiene planes de debutar pronto en el cine. Según informó Deadline, The Weeknd co-protagonizará junto a Ortega y Barry Keoghan una nueva película que aún no tiene título.

Gran parte de los detalles de este proyecto se mantienen bajo candado, sin embargo, se ha confirmado que Trey Edward Shults se encargará de dirigirlo a partir de un guión escrito por él mismo en colaboración con The Weeknd y Reza Fahim. Al parecer Abel y Shults trabajaron juntos en secreto durante meses y después fue que Jenna Ortega y Keoghan se unieron al elenco.

Ésta será la primera vez que The Weeknd aparezca en un largometraje. Pero antes de que esto suceda, el cantante tendrá su primer protagónico en The idol, una nueva serie que desarrolló con apoyo de HBO y Sam Levinson, creador de Euphoria. El programa sigue los pasos de una cantante pop (Lily-Rose Depp) que termina envuelta en una relación amorosa con el dueño de un club nocturno.

Esperamos pronto tener más detalles sobre la nueva película. Mientras, échale un vistazo al teaser de The idol: