Tras una serie de rumores, finalmente se ha confirmado la participación de The Weeknd en el soundtrack de Avatar 2: The way of water.

La tan esperada secuela del éxito taquillero de James Cameron está por llegar a las salas de cine de todo el mundo y para irnos preparando, hace unos momentos The Weeknd compartió su aportación a la banda sonora. Titulada “Nothing is lost (you give me strength)”, la canción encuentra a la estrella hablando sobre la fortaleza que alguien le da y la idea de quedarse a su lado incondicionalmente.

“You give me strength/ I’m with you either way/ If I die, If I stay, give me strength/ I’m with you either way/ Nothing’s lost, no more pain/ You give me strength”, canta The Weeknd acompañado de una pista que mezcla su peculiar pop con sonidos que rememoran a la cultura de la tribu Na’vi.

“Nothing is lost (you give me strength)” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que la película de Avatar, The way of water se estrenará mañana 16 de diciembre.

The way of water está ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, mostrándonos la historia de la familia Sully: el peligro que los acecha, sus esfuerzos por mantenerse a salvo, las batallas que enfrentan y las tragedias que sobrellevan.

Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder y Giovanni Ribisi están de regreso para protagonizar el largometraje. Además, también se cuenta con la participación de Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.

