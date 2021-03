El disco debut de The Vaccines, What Did You Expect From TheVaccines?, está cumpliendo diez años y para celebrarlo la banda ha anunciado el lanzamiento de una reedición especial.

A través de redes sociales, The Vaccines reveló que está nueva reedición por el décimo aniversario será lanzada el próximo 2 de abril como un vinilo rosa limitado a 2,500 copias. El paquete del LP además incluirá un material adicional exclusivo y un cupón de descarga gratuita para el álbum original.

De igual forma, revelaron que como parte de la gran celebración también estarán lanzando algunos de los viejos demos de What Did You Expect From The Vaccines? El primero en llegar fue el de “If You Wanna”, el cual ya se encuentra en todas las plataformas digitales, mientras que el LP lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

What Did You Expect From The Vaccines? fue lanzado el 11 de marzo de 2011 como el disco debut de la banda. En él se encuentran algunos de sus grandes éxitos como “All In White”, “Post Break-Up Sex”, “If You Wanna”, “Wetsuit”, entre otros.

Tracklist reedición décimo aniversario:

SIDE A

1. Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)

2. If You Wanna

3. A Lack Of Understanding

4. Blow It Up

5. Wetsuit

6. Nørgaard

SIDE B

1. Post Break-Up Sex

2. Under Your Thumb

3. All In White

4. Wolf Pack

5. Family Friend

Hidden Track:

Somebody Else’s Child

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.