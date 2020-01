En víspera de año nuevo, The Strokes acompañados de Mac Demarco y Hinds, tuvieron un concierto especial en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. Durante este show, la banda liderada por Julian Casablancas estrenó la canción Ode To The Mets. Además de que confirmaron el lanzamiento de un nuevo álbum para este año.

Tras preguntarle a un eufórico público si querían escuchar una nueva canción, Julian confesó la existencia del nuevo álbum. Después explicó que la sexta producción de la banda saldrá en algún momento de este año:

Tenemos un nuevo álbum por venir. Sorpresa. 2020 aquí vamos. Tomamos los 2010’s – o como sea que ustedes quieran llamarlos – nos los quitamos y ahora estamos descongelados y estamos de vuelta.

Las grandiosas noticias llegaron después de meses de especulación sobre el regreso al estudio de The Strokes. Aparte de que en septiembre Nick Valensi, el guitarrista de la banda, comentó que el disco ya podría estar terminado y durante el verano estrenaron la canción The Adults Are Talking.

Ode To The Mets, canción que dieron a conocer en el show en Nueva York, ya había sido mencionada por Julian Casablancas en el documental musical Shangri-La de Morgan Neville y Rick Rubin.

Aunque han estado activos realizando presentaciones por diversas partes del mundo, entre ellas México, en donde fueron parte de la décima edición del Festival Corona Capital, desde Comedown Machine lanzado en 2013, The Strokes no lanzaba un álbum de larga duración. La última vez que estrenaron música había sido en el año 2016, con su EP Future Present Past.

Por el momento sólo nos queda esperar las sorpresas que nos tienen preparadas para este 2020 e irnos alistando para verlos de nuevo en la próxima edición del Festival Pa’l Norte.

Créditos foto de portada: Cody Smyth