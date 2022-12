The Strokes tienen una gran noticia para sus fans coleccionadores de viniles: pronto lanzará un nuevo box set con algunos de sus primeros sencillos.

Titulada The Singles – Volume 01, la colección incluirá diez sencillos de los primeros tres álbumes de la banda, así como sus B-sides complementarias. Los diez sencillos vienen impresos en vinilo negro de 7 pulgadas, con el artwork de cada lanzamiento original replicada en el paquete.

Según anunciaron The Strokes, este box set se lanzará el próximo 24 de febrero, aunque a partir de hoy los fans ya pueden pre-ordenarlo a través de su sitio web o en Amazon. A continuación puedes checar una imagen de la colección:

Pero las sorpresas no pararon ahí, ya que The Strokes también compartieron los videos de los diez sencillos en alta definición. Todos fueron publicados en el canal de YouTube de la agrupación liderada por Julian Casablancas.

The Singles – Volume 01 Tracklist:

1A. The Modern Age (Rough Trade Version)

1B. Last Nite (Rough Trade Version)

2A. Hard to Explain

2B. New York City Cops

3A. Last Nite

3B. When It Started

4A. Someday

4B. Alone, Together (Home Recording)

4BB. Is This It (Home Recording)

5A. 12:51

5B. The Way It Is (Home Recording)

6A. Reptilia

6B. Modern Girls & Old Fashion Men

7A. The End Has No End

7B. Clampdown (Live at Alexandria Palace)

8A. Juicebox

8B. Hawaii

9A. Heart in a Cage

9B. I’ll Try Anything Once (“You Only Live Once” Demo)

10A. You Only Live Once

10B. Mercy Mercy Me (The Ecology)

Foto de portada vía Facebook The Strokes.