The Smile, el súper grupo conformado por miembros de Radiohead y Sons Of Kemet, anunció su primer tour por Norteamérica.

Por si aún no estás enterado, Thom Yorke y Jonny Greenwood se unieron con el baterista de Sons Of Kemet, Tom Skinner, para crear una nueva banda llamada The Smile. El mes pasado publicaron su disco debut A light for attracting attention, y la buena nueva es que ya están listos para salir por primera vez de tour a presentar este increíble proyecto.

Según anunció el trío, su gira comenzará el próximo 14 de noviembre en Providence, Rhode Island. Después, el recorrido lo llevará a hacer paradas en ciudades como Boston, Nueva, York, Montreal, Toronto, Chicago, Atlanta, Denver, Portland y Seattle. El tour concluirá el 21 de diciembre en Los Angeles, California.

En caso de que desees lanzarte a alguna de estas 19 fechas, los boletos se pondrán a la venta el 17 de junio a través de la red Ticketmaster. De igual forma, toda la información al respecto la puedes consultar en el website de la banda.

El primer álbum de The Smile ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que su formato físico se lanzará este viernes.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

