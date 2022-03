A tres años de la muerte de su vocalista Keith Flint, The Prodigy anunció que está listo para regresar a los escenarios el próximo verano.

A través de redes sociales, la agrupación de electrónica confirmó que el 8 de julio de 2022 iniciarán un tour por Inglaterra, haciéndolo coincidir con el 25 aniversario de su icónico álbum The fat of the land. Ésta gira será la primera que realizan sin Keith, quien murió en 2019.

Según mencionó The Prodigy en el post, durante esta serie de conciertos interpretarán clásicos de toda su discografía y, posiblemente, un par de temas nuevos. Recordemos que desde el año pasado la banda reveló que estaba de vuelta en el estudio.

“Estaremos lanzando canciones de todos nuestros álbumes y quizá alguna mierda que no has escuchado antes. Esta va por Flinty…”, escribió The Prodigy en redes sociales junto con el flyer oficial del tour.

Este recorrido llevará al combo a visitar ciudades como Sheffield, Leeds, Birmingham, Liverpool, Newcastle y Manchester; la clausura tendrá lugar en Brixton, Londres, con tres noches en el mítico London O2.

La preventa de tickets para el regreso de The Prodigy se llevará a cabo el 9 de marzo, mientras que la venta general comenzará el 11 del mismo mes. Toda la información la puedes consultar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.