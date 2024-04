Los Tres en la Movistar Arena: Finos, poderosos y delirantes

Hubo revuelta en Santiago de Chile, incitada por cuatro tipos que movilizaron a 12 mil con 29 fogonazos imbatibles. Los 24 años de espera para ver de nuevo en la capital andina a la alineación original de Los Tres acabaron con la primera de las cuatro escalas (tres sold out y una más en proceso) que tendrán en la Movistar Arena.

TXT:: Alberto Castillo / FOT:: Guillermo Salazar

Si bien dieron un concierto gratuito en diciembre en una plaza pública santiaguina, finalmente pasó por este foro la Revuelta, su gira oficial de reunión (tras arrancar en su ciudad, Concepción). Es el acontecimiento más esperado de la música chilena en los últimos años, sólo comparable a la presencia simultánea de Los Bunkers en el Estadio Nacional.

Sutil y finísimo por momentos y francamente poderoso y delirante en otros, este reencuentro de Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina los ratifica como un ente único que ha sabido recuperar la química para revivir un cancionero impar que, en su momento, los convirtió en el gran nombre del rock de Chile hacia Latinoamérica.

El repertorio de la Revuelta justamente se centra en los cinco discos de estudio (más su legendario MTV Unplugged) que el cuarteto grabó entre 1991 y 1999. Con esos tracks forjaron el núcleo de su historia y es lo que esperaba la audiencia, fusionada entre los que los han visto desde entonces y adolescentes que ahora los descubren.

Tuvieron que sortear algún imprevisto (no funcionaron las pantallas laterales, hubo rebote de sonido en la parte trasera del domo y hasta cierto nerviosismo inicial), pero fue una jornada de altísimo nivel. Si algo habrá que agradecer de su periodo de distanciamiento (Pancho no tocaba con ellos desde el 2000 y Ángel desde el 2013), es que ambos han vuelto no sólo con disposición para resanar las heridas, sino con una soberbia maduración como ejecutantes, curtidos en la elocuencia del jazz.

No necesitaron invitados para tirar de un repertorio de pura joya: de “Sudapara”, “Gato por liebre” y el himno pro cannabis “Hojas de té” a la surrealista “Torre de Babel”. Del relato suicida de “Olor a gas” a la instrumental “Claus” (con Álvaro en batería, Pancho en bajo y Titae en teclado). De los hits continentales “Tírate”, “Déjate caer” y “Un amor violento” a “Moizefala”, regalo para los fans más clavados.

Después llegó un contundente bloque unplugged con las cuecas y fox trots de Roberto Parra: “El arrepentido”, “La perra con el perro” (cantada por Ángel), “La vida que yo he pasado” y “¿Quién es la que viene allí?”.

Aún faltaba más: dos encores extendidos con cañonazos irrebatibles. El póker de “Amores incompletos”, “He barrido el sol” (en la que no se extrañó el habitual acordeón), la furia anti Pinochet de “La primera vez” y “La espada y la pared”, pretextos todos para más solos individuales.

El cierre definitivo fue impetuoso con “Pájaros de fuego” (alusión al bombardeo a La Moneda, favorita de la banda por su rareza y complejidad para tocar), “Bolsa de mareo”, “No sabes qué desperdicio tengo en el alma” y su versión de “Tu cariño se me va” (famosa por Buddy Richard).

Aparte de las tres fechas restantes en Santiago, el tour tendrá sólo dos citas más en Chile: 1 de junio en Antofagasta y 8 de junio en Puerto Montt. Los Tres no tocan en México desde 2019. Veamos si la Revuelta se arma también por acá.

