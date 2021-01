En redes sociales está circulando un nuevo video que nos muestra como serían algunas de nuestras sitcoms favoritas si sucedieran durante la pandemia de COVID-19, entre ellas The Office.

La idea fue de la comediante y actriz Lucia Keskin, quien se dio a la tarea de reinterpretar diversas series bajo términos pandémicos. Entre los programas que reversionó se encuentra Gavin & Stacey (ahora como Gavin & Stay at Home), The Office (The Home Office) y Absolutely Fabulous (Absolutely Jabulous).

Las interpretaciones de Keskin son increíbles, tanto que el clip ha tenido un muy buen recibimiento de parte de los fans de las sitcoms. Incluso en Twitter un usuario le escribió: “Tienes mayor alcance que Daniel Day Lewis.”

“Esa imitación de Katherine Parkinson en The It Crowd es absolutamente correcta. Trabajo fenomenal”, le respondió otro fan.

Otras de las series que Lucia Keskin interpreta son The Inbetweeners, Motherland, Derry Girls y This Country. Te dejamos a continuación el video:

if british sitcoms were set during the pandemic pic.twitter.com/pF60iduWas — Lucia Keskin (@chiwithaC) January 26, 2021

Foto de portada tomada del Facebook de The Office.