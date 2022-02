Paramount Plus ha liberado el primer vistazo de The offer, la nueva serie sobre la creación del clásico The godfather.

La película dirigida por Francis Ford Coppola ha sido señalada por muchos como una de las mejores de la historia; lo curioso de esto es que se sabe que el drama no sólo se vivió en la historia, sino también en el detrás de cámaras.

Es por eso que Paramount se dio a la tarea de crear una serie en la que a través de diez episodios nos contará las altas y bajas que hubo durante la realización de The godfather. El anuncio de The offer se hizo desde hace algunos meses, pero hasta hoy pudimos tener un primer adelanto.

El tráiler nos muestra a Miles Teller como el productor Albert S. Ruddy, quien debe navegar por las puertas doradas de Hollywood y el bajo vientre criminal de Los Ángeles para poder hacer el filme.

Además de Teller, The offer también cuenta con las actuaciones de Matthew Goode como el legendario productor Robert Evans, Giovanni Ribisi como Joe Colombo, Dan Fogler como Francis Ford Coppola y Juno Temple como Bettye McCart. Armie Hammer se suponía que participaría en la serie, sin embargo, debido a acusaciones de violencia sexual que hubo en su contra, fue remplazado por Teller.

The offer se estrenará el próximo 28 de abril a través de la plataforma de Paramount +.

Foto de portada vía YouTube.