Focus Features ha publicado el primer tráiler de The northman, la nueva película de Robert Eggers, conocido por su trabajo en The lighthouse y The witch.

Protagonizada por Alexander Skarsgård, el filme nos envolverá en una travesía estilo Gladiador pero versión vikinga, en la que el personaje principal emprenderá una brutal búsqueda para vengar la muerte de su padre y, a su vez, mantener a salvo a su madre. La historia fue escrita por Eggers en conjunto con el poeta islandés Sjón.

El filme tiene muchos puntos a su favor, pero el más grande, sin duda alguna, es el elenco de lujo que trae conformado por Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bang, Murray McArthur, Hafþór Júlíus Björnsson, Willem Dafoe y Björk, quien regresa a la actuación luego de más de dos décadas.

The northman fue una de las producciones que sufrió los estragos de la pandemia de COVID-19, ya que tuvo que suspender su rodaje en 2020 y hasta este año fue que se pudo concluir. Así que, según los informes, el estreno del largometraje se estará llevando a cabo el próximo 22 de abril.

Te dejamos a continuación el tráiler oficial de The northman: