Después de los diversos proyectos que cada uno de los integrantes de The National ha realizado por su parte, parece ser que ya están listos para regresar y trabajar juntos en un nuevo álbum de la banda.

En una reciente entrevista que tuvo con Billboard, Aaron Dessner, guitarrista de la agrupación, reveló que por ahora su principal proyecto es el próximo disco de Big Red Machine, su colaboración con Justin Vernon. Pero que de igual forma, The National ya está comenzando a hablar sobre hacer nueva música.

Esto surgió después de que Dessner fuera cuestionado sobre los planes que tiene para el futuro tras su exitoso trabajo con Taylor Swift en los discos Folklore y Evermore, a lo que el guitarrista respondió que previo a dichos álbumes, él y Vernon ya estaban “cerca de terminar” su álbum.

“De hecho, Taylor ha sido de gran ayuda y también Ha estado involucrada en ello”, explicó. “The National está empezando a hablar sobre hacer nueva música y creo que [Swift] probablemente se tomará un descanso.”

El último material discográfico que The National lanzó fue el año pasado con I Am Easy To Find. Además de que colaboraron con Taylor Swift en una de sus canciones de Evermore, su más reciente disco.

Aaron Dessner ha estado en su trabajo como productor. Mientras que el vocalista, Matt Berninger, debutó como solista con su álbum Serpentine Prison.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.