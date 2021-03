The National anunció el lanzamiento de Light Years, un nuevo libro fotográfico que realizaron en colaboración con el fotógrafo Graham MacIndoe.

Graham fue quien tomó la primera foto publicitaria de la banda en 2001 y este nuevo libro documentará la relación colaborativa que han tenido a lo largo de estos años. En él se incluirán fotografías a blanco y negro de The National tanto dentro del estudio como de gira y ensayos y citas escritas por los integrantes de la banda.

Anunciando el lanzamiento de Light Years en redes sociales, la agrupación comentó: “Graham tomó la primera foto publicitaria oficial de The National en 2001, cuando eran amigos que trabajaban en carreras creativas, perdieron el contacto con la banda ya que sus vidas tomaron caminos muy diferentes y luego se reconectaron en 2012 justo cuando se lanzó Trouble Will Find Me.”

“Desde entonces, Graham ha documentado sesiones de grabación de los últimos tres álbumes de The National y una multitud de conciertos y ensayos, capturando la vida en el estudio, entre bastidores y en la carretera”, agregaron.

Light Years se pondrá disponible para pre-orden en la tienda de Cherry Tree solamente por 72 horas y con seis diferentes ediciones limitadas para escoger. Además de que el libro incluirá también un vinyl con canciones curadas por MacIndoe y Scott Devendorf de la presentación que la banda hizo en 2018 en el Forest Hills Stadium en Nueva York.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.