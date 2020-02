The Mandalorian llegó a Disney Plus el pasado mes de noviembre de 2019 y se puso a la par de sus grandes rivales (Netflix, HBO y Amazon Prime Vídeo). Con esta serie Disney marcó la llegada del mundo de Star Wars a su plataforma. Y ahora hay noticias sobre que la segunda parte llegará antes de lo esperado.



Como ya sabemos, Jon Favreau ya está trabajando en la segunda temporada de The Mandalorian desde el mes de julio, cuando la primera temporada llegó a su fin y nos llenó de emoción el inmediato anuncio de la segunda temporada.

Ahora damos gracias a que los inversores de The Walt Disney Company tuvieron una reunión que celebraron esta primera semana de Febrero, ya que por ello tenemos una idea más concreta de cuando volveremos a ver a nuestro querido Baby Yoda.

Según Bob Iger, el CEO de Disney, podemos esperar que la temporada 2 de The Mandalorian de inicio en el mes de octubre nuevamente acorde a la estrategia de Disney en darle su tiempo a cada serie con emisiones semanales y de esta forma no se pisen entre sí sus otras series que están por ser lanzadas. Recordemos que también para ese entonces quizá ya habrían acabado los capítulos de Falcon and The Winter Soldier.

Y por último, después de haber disfrutado los capítulos de The Mandalorian 2 podremos disfrutar de Wandavision que llegará en el mes de Diciembre.