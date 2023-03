El capítulo 7 de la exitosa serie The last of us, “Lo que dejamos atrás” (1×07), profundiza en el pasado de Ellie para explicar el origen de su excepcional inmunidad y la relación más especial de su vida antes de conocer a Joel.

Durante este episodio hay un momento en el que Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid) se besan, provocando que dicha escena se vea censurada por la OSN+, el servicio de streaming que lleva a HBO en diferentes países como Egipto y Qatar.

Lo que está claro es que el episodio no tiene el mismo impacto con esa pérdida, pues Neil Druckmann (guionista de la serie) dejó claro que es un momento vital para el personaje de Ellie, ya que “experimenta el primer amor. El primer beso. Y entonces se lo arrebatamos”.

Tras esta decisión, la OSN+ recibió fuertes críticas por los fans, pues en el tercer episodio de la serie, no censuraron ninguna escena entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), quienes se besaban y mostraban claramente el afecto que se tenían. Todo esto generó revuelo y la pregunta de ¿por qué no se tiene problema con los gays pero sí con las lesbianas?