The KVB: artefactos retrofuturistas tomados de la psicodelia

Durante estos días hemos encontrado muy activos a Nicholas Wood y Kat Day -quienes conforman The KVB– participando en un par de álbumes tributo que Cleopatra Records ha gestado para acercarse desde la dark wave al repertorio histórico de Depeche Mode y The Cure, pero ahora nos presentan un nuevo disco completo de su proyecto, pero con un giro nostálgico.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

The KVB tienen una parte muy arty que destaca especialmente en sus videos, pero que ahora permea también en todo el concepto del álbum, partiendo desde el título mismo, pues a una inicial Artefacts, le sucede un complemento con cierto toque retrofuturista: Reimaginings From The Original Psychedelic Era.

Y es que ahora se han concentrado en recrear 11 canciones procedentes de aquel exabrupto original del movimiento psicodélico, pero sin caer en lugares comunes y haciendo gala de buen gusto y habilidad incluso para la arqueología musical.

El álbum abre con “I Ain’t No Miracle Worker”, un original de 1965 de los californianos The Brogues; y en la decena de canciones que lo completan encontramos tracks tan contundentes como “Night Of The Long Grass”, que compusieron The Troggs y “Midnight To Six Man”, que tomaron del repertorio de The Pretty Things y que fue lanzada en 1966 –dos años antes del llamado Verano del amor-.

The KVB tienen de su lado los recursos propios del shoegaze de tintes electrónicos y es así como a una maraña de guitarras agregan un uso muy destacado de los sintetizadores; todo un tratamiento de actualización y recreación que en “Pictures Of Matchstick Men” de Status Quo se convierte en todo un viajesote… como en el disco en general.

El dueto inglés se siente muy cómodo haciendo suyas canciones de gente como 13th Floor Elevators y Them, al tiempo que se sumergen en una licuadora lisérgica que mezcla épocas, estilos y estéticas; la psicodelia vibrando con todo su poder en el siglo XXI.

