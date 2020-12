The Flaming Lips: Wayne Coyne ha comentado sobre su idea de realizar conciertos dentro de la “space bubble“, técnica planeada por el grupo, asegurando a los fanáticos lo seguros que cree que estarán.

En noviembre, la banda compartió los detalles del “primer concierto en vivo real desde Space Bubble del mundo”, lo que permitió a los fans ver al grupo tocar en vivo de manera segura y con un sana distancia durante la pandemia de coronavirus que sigue presente.

Ahora, en una nueva entrevista con Consequence of Sound, Wayne Coyne opinó sobre los conciertos, que se retrasaron hasta enero. En junio, el grupo realizó un espectáculo de prueba con una audiencia limitada dentro de burbujas en The Late Show with Stephen Colbert.

El líder de la banda dijo: “Siento que nuestros conciertos, la forma en que lo hacemos, es honestamente más seguro que ir a la puta tienda de comestibles. Vas al supermercado y algunas personas se ponen máscaras, pero algunas personas simplemente actúan como si no pasara nada. No hay nada que puedas hacer al respecto. Un tipo podría estar parado a tu lado y no pensar que el coronavirus es real. No quiero pelearme en la tienda de comestibles. Así que, en parte, creo que tenemos el control y seríamos los que dijéramos que hay que ponerse una máscara.

The Flaming Lips y un viaje mental atravesando los sesenta

“No dependería de otro asistente al concierto. Dependería de los que dirigen el programa. Ojalá más lugares fueran así. Ojalá más lugares tomaran el control “. Hablando sobre la idea detrás de los conciertos, Wayne Coyne dijo: “El primer día que entramos en el encierro, hice una pequeña caricatura. Me dibujé. Fue The Flaming Lips en 2019, y soy el único en una burbuja espacial, y estoy en el escenario. Creo que sabemos que podemos hacer esta música. Podemos hacerlo bajo la maldita lluvia, podemos hacerlo en el agua, podemos hacerlo en el espacio exterior. Esa mierda que podemos hacer. En realidad, asegurarse de que la audiencia esté bien es la parte difícil “. concluyó

Foto tomada de Instagram