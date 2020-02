Netflix no quiere soltar esta formula del éxito la cual consiste en serie limitadas. Con esto en cuenta, la plataforma de streaming ha lanzado el primer tráiler de “The Eddy”.

El nuevo drama musical a manera de serie limitada de la plataforma de streaming está por llegar. Esta serie nos contará la historia de un club de jazz ubicado en el mero corazón de París, su dueño y una banda del género y su aferrado intento de sobrevivir en un país volátil y multicultural.

Esta serie estará dirigida en sus dos primeros episodios por Damien Chazelle, a quien recordarás por haber dirigido películas como La La Land o Whiplash, por lo que es seguro que esta serie esté a la altura de esas producciones.

Por si fuera poco, esta serie está escrita por Jack Thorne, quien co-escribió Wonder y la aclamada obra de Harry Potter, Harry Potter and the Cursed Child. Todo esto, sumándole las actuaciones de Andre Holland como Elliott, Joanna Kulig, Tahar Rahim, Leila Bekhti, Melissa George y Amandla Stenberg.

The Eddy contará con únicamente 8 episodios, los cuales llegarán el próximo 8 de mayo a Netflix. Mira el tráiler a continuación.