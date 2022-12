The Cure ha compartido una versión extendida en HD de su viejo documental Play out.

Dirigido por Peter Fowler, Play out fue lanzado en 1991 como un especie de detrás de escenas que seguía a The Cure a través de un puñado de actuaciones muy diferentes pero igualmente importantes. Desde el debut de futuros éxitos en clubes ingleses de pequeña escala hasta un set estelar en Wembley Arena y un codiciado lugar en MTV Unplugged, la versión ampliada del documental ofrece una mirada aún más cercana a cómo se formó una de las bandas de rock gótico más influyentes de la historia.

La llegada de la versión extendida de Play out coincide con la reedición de aniversario de Wish, uno de los álbumes más exitosos de The Cure del cual de hecho se desprende “Friday, I’m in love”.este material incluye 45 canciones entre las que figuran tanto las versiones originales como demos, una canción inédita llamada “A Wendy band” y más.

La reedición por las tres décadas de Wish de The Cure ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que el documental lo puedes ver completo a continuación:

Foto de portada vía YouTube.