En medio de la celebración por el 40 aniversario del cuarto álbum de estudio de The Clash, Sandinista!, se compartió un nuevo videoclip para el sencillo “The Magnificent Seven”.

El nuevo audiovisual corrió a cargo del cineasta Don Letts. Y en este se combina material de la vez que la banda apareció en el talk show neoyorquino, The Tomorrow Show with Tom Snyder, con imágenes sacadas del archivo de The Clash de su residencia de 17 noches en el Bond’s International Casino.

Y hablando sobre la agrupación, Letts comentó: “Siempre estuvieron por delante del juego. ‘Sandinista!’ señaló la forma multicultural en la que se desarrollaba la música y los elementos que hacen que The Clash sea grandioso y sigan siendo reconocidos por los jóvenes del siglo XXI.”

“The Magnificent Seven” junto con los sencillos “The Call Up” y “Hitsville UK” formó parte de Sandinista!, álbum que la agrupación de origen británico lanzó en diciembre de 1980 a través de CBS y Epic Records. Este fue uno de los materiales en el que se le vio a Joe Strummer y compañía experimentar con múltiples estilos.

Te dejamos a continuación el nuevo video de “The Magnificent Seven” editado por Don Letts. Igual no dejes de escuchar Sandinista! remasterizado en tu plataforma digital favorita.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.