Este año The Clash lanzará una edición especial de su disco Combat rock, con un montón de material nunca antes escuchado.

El Combat rock fue uno de los discos más emblemáticos de la agrupación y el último que realizó con la alineación integrada por Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon y Topper Headon. Lanzado en mayo de 1982, el álbum se posicionó en los primeros lugares de las listas de Estados Unidos y Reino Unido, gracias a éxitos como “Rock the casbah” y “Straight to hell”.

Este año el icónico material cumple 40 décadas, y para darle la celebración que se merece, es que los miembros sobrevivientes de The Clash lanzarán una reedición titulada Combat rock / The people’s hall. Además de contar con las pistas originales, la compilación incluirá 12 versiones inéditas, raras y tempranas que fueron grabadas durante el período en el que la banda ensayó en The People’s Hall para su gira por el este y sureste de Asia.

Pero, las sorpresas no acaban aquí, ya que en el paquete de reedición también se ha agregado un breve EP con las colaboraciones que la agrupación hizo con el difunto Raking Roger, siendo ésta la primera vez que dicho material ve luz de forma oficial. Esta colección de canciones ya se encuentra disponible en plataformas digitales, pero en mayo se lanzará una versión física de vinil.

El Combat rock / The people’s hall de The Clash se estrenará el próximo 20 de mayo, para que vayas ahorrando. Te dejamos por acá las versiones de “Red angel dragnet” y “Rock the casbah” hechas por Raking Roger.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.