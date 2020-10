“The Batman”, película dirigida por Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes) y protagonizada por algunos de los mejores talentos de Hollywood, es el próximo drama del superhéroe de Warner Bros que presenta una nueva visión del mejor detective del mundo.

Similar – pero no relacionado – a la historia de origen del Guasón de este año, “The Batman” tiene como protagonista a Robert Pattinson y será un esfuerzo independiente.

Después de la pausa en las grabaciones a causa de la pandemia y tras el resultado positivo a coronavirus por parte de Pattinson, la fecha de lanzamiento de Batman ha sido movida al 2022.

“The Batman” se estrenará en los cines de EE.UU. el 4 de marzo de 2022. Su fecha de estreno original, el 25 de junio de 2021, se ha cambiado debido a los retrasos relacionados con el coronavirus, primero a octubre de 2021 y ahora al año siguiente.

Se ha confirmado que la producción se reanudo en septiembre de este año, con la condición de rodar en sets construidos a propósito en lugar de hacerlo en exteriores como era el caso antes del cierre global.

Este es sin duda uno de los peores años para la industria cinematográfica, pues aun con la reapertura de las salas de cine en muchas partes del mundo, los directores siguen viéndose forzados a cancelar o retrasar sus producciones.